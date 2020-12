Gwyneth Paltrow dice addio al cinema “Io disinnamorata”

(ANSA) – NEW YORK, 10 DIC – “Mi sono disinnamorata della

recitazione”. Sono le parole di Gwyneth Paltrow la quale in

un’intervista alla stazione radiofonica Sirius XM ha motivato la

sua scelta di dire addio al cinema. “Credo – ha detto – che

quando sei al centro dell’obiettivo, quando hai 26 anni e sei

una persona trascinata dalle scadenze che francamente non ama

tanto la recitazione mi sono sentita come, ‘ora chi devo essere?

Cosa sono? Dove sono diretta?”.

Ha anche spiegato che parte del glamour del suo lavoro è

scomparso a causa dello scrutinio pubblico a cui si è

costantemente sottoposti. Inoltre ha aggiunto che ha perso il

senso della direzione dopo aver vinto l’Oscar nel 1999 per

Shakespeare in Love e non ha aiutato dover lavorare con una

persona come Harvey Weinstein, il produttore cinematografico

caduto in disgrazia dopo le accuse di violenze e molestie

sessuali da parte di numerose attrici.

La Paltrow accusò Weinstein nel 2017 per fatti che risalivano

a quando era ancora un’attrice ai primi passi e rivelò anche che

il suo fidanzato di allora Brad Pitt minacciò di conseguenza il

produttore.

L’ultimo ruolo in un film della Paltrow risale al 2015 in

Mortdecai, da allora ha interpretato Pepper Potts nelle serie

Avenger Infinity War e Endgame, oltre che in Spider-Man:

Homecoming. (ANSA)

