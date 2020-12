Ha un chilo di eroina nell’intestino, arrestato a Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 16 DIC – Aveva ingerito 71 ovuli di eroina,

per un peso totale di circa un chilo: un trentenne di origine

nigeriana è stato arrestato all’aeroporto Marconi di Bologna da

Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane.

L’uomo, in arrivo da Istanbul, durante i controlli ha dato

segni di nervosismo che hanno portato militari e addetti a

svolgere accertamenti più approfonditi. Accompagnato

all’ospedale Sant’Orsola, è stato sottoposto a esami

radiologici: nel suo intestino c’erano numerosi corpi estranei

che sono poi risultati essere ovuli di eroina. Lo stupefacente

recuperato, una volta immesso sul mercato, secondo gli

investigatori avrebbe fruttato sui 35-40.000 euro.

L’uomo è stato arrestato e portato in carcere. L’operazione

rientra fra i servizi svolti, anche con l’ausilio dei cani delle

unità cinofile, per contrastare il traffico di sostanze

stupefacenti sulle tratte internazionali, spesso messo in atto

con il metodo ‘body packer’, cioè ingerendo la droga per tentare

di sfuggire ai controlli. (ANSA).



—

