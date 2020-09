Ha un ‘museo della guerra’, arrestato nel Riminese

(ANSA) – BOLOGNA, 13 SET – Aveva un arsenale storico, una

specie di ‘museo della guerra’ in un magazzino del riminese. Per

questo motivo un antiquario di 51 anni è stato arrestato

nell’Appennino Riminese.

I carabinieri di Saludecio e Montescudo hanno infatti

accertato che nel magazzino dell’uomo, che aveva precedenti,

c’erano tre proiettili da guerra e 43 bossoli di vario calibro

risalenti all’ultimo conflitto mondiale, 7 katana, le spade dei

samurai giapponesi, una spada e una balestra. A niente sono

valse le giustificazioni di essere un collezionista, è stato

arrestato per detenzione illecita e omessa denuncia di munizioni

da guerra. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte