Haaland a tifoso: “Giocherò in Spagna…”

(ANSA) – ROMA, 01 GEN – “Giochero’ qui, in Spagna..”. Sono

bastate poche parole di Erling Haaland a un tifoso che lo ha

avvicinato a Marbella chiedendogli delle sue scelte per il

futuro, per riaccendere le fantasie dei media spagnoli sul

passaggio del centravnti norvegese del Borussia Dortmund al Real

Madrid.

Mino Raiola, scrive El Mundo, ha incontrato il presidente del

Barcellona, Laporta, lo scorso dicembre a Torino ma i rapporti

piu’ saldi sono quelli col Real (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte