Hack: è polemica tra Fondazione e mondo della scienza

(ANSA) – TRIESTE, 05 APR – E’ polemica tra il mondo della

scienza e la Fondazione Margherita Hack dopo che il Comune di

Trieste ha patrocinato alcuni eventi organizzati dalla

Fondazione stessa per l’ anniversario della nascita

dell’astrofisica (12 giugno), cui è affidata l’organizzazione

della catalogazione di 18mila volumi, che la scienziata e suo

marito donarono alla città.

“Non capiamo quale sia il problema: facciamo una

catalogazione a nostre spese, che poi lasceremo a Trieste, e

veniamo bersagliati. Perché?”, è stata l’ultima dichiarazione di

Marco Santarelli, direttore generale della Fondazione, laureato

in filosofia e insegnante di Design management, esperto di

teoria delle reti in fisica e sicurezza nazionale e autore, con

la Hack, di tre libri; inoltre “presente alla catalogazione dei

volumi a casa della scienziata quando era ancora in vita”.

Per Fabrizio Fiore, direttore Osservatorio astronomico di

Trieste, “se si deve ricordare Margherita, lo devono fare i

colleghi. In più ho saputo che ci sono appunti e manoscritti tra

questi volumi: sarebbe prezioso farli vedere anche a noi, perché

una persona non del mestiere potrebbe non capire”.

Eda Gjergo, indicata con la madre erede della scienziata e

del marito, dalla Cina, dove si trova per lavoro, ha fatto

sapere di non essere a conoscenza dell’ esistenza “di una

Fondazione fino a un mese fa”.

Tranchant il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, “se la

Fondazione ne ha titolo, la convenzione per la catalogazione

verrà mantenuta, altrimenti si revocherà”.

Sul sito della Fondazione, che ha sede a Teramo, è riportato

l’unico libro pubblicato dalla Fondazione stessa, scritto

dall’On. Angelo Tofalo, “Intelligence Collettiva. Appunti di un

Ingegnere rapito dai Servizi Segreti”. (ANSA).



