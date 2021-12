Condividi l'articolo





Lunedì 13 dicembre, ha avuto inizio l’evento conclusivo del ciclo di incontri seminariali e collaborativi sui dati di grandi dimensioni, denominato “Laboratorio Big Data”, realizzato in collaborazione con UniRimini, il Tecnopolo e l’Università di Bologna, Campus di Rimini, che ha coinvolto alcune scuole superiori del territorio tra settembre e dicembre.

L’evento, sponsorizzato da Rimini FC consisteva in una sfida, indicata come “Hackathon Laboratorio Big Data”, tra alcuni studenti che, mettendosi in gioco, affrontavano una prova in cui, tramite l’elaborazione e l’analisi di dati, cercavano di sviluppare un’idea utile al miglioramento di un servizio per la città.

L’hackathon si è svolto nei pomeriggi dei giorni 13 e 14 dicembre, in modalità online su una piattaforma collaborativa, con presentazione dei risultati alla giuria e premiazione finale venerdì 17 dicembre presso il Laboratorio Aperto Rimini-Tiberio: dopo i saluti dell’Assessore alla Transizione digitale del Comune di Rimini Mattia Morolli, del Direttore di UniRimini Lorenzo Succi è stato il momento della presentazione del risultato alla giuria da parte degli studenti.

Prima della proclamazione del vincitore e della consegna dei premi l’intervento dello sponsor Rimini FC: in rappresentanza della società biancorossa sono intervenuti il segretario generale Marco Mercuri e l’addetto stampa Giuseppe Meluzzi.

