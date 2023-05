Halep accusa gli organi antidoping, ‘uccidono la mia carriera’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 24 MAG – “Non stanno uccidendo solo la mia

reputazione, ma anche la mia carriera”: l’ex numero 1 del tennis

mondiale Simona Halep, sospesa per quasi otto mesi per

violazione del regolamento antidoping, ha accusato gli organismi

antidoping di averla danneggiato ritardando l’esame del suo

fascicolo. La giocatrice 31enne, vincitrice del Roland-Garros

nel 2018 e di Wimbledon nel 2019, è stata provvisoriamente

sospesa dal 7 ottobre 2022, dopo essere risultata positiva al

roxadustat agli US Open di agosto. Questa molecola stimola la

produzione di globuli rossi ed è vietata dall’Agenzia mondiale

antidoping (AMA).

Halep rischia fino a quattro anni di sospensione in questo

primo caso. Ma lei assicura che gli esperti hanno dimostrato che

questa sostanza proibita è stata trovata nel suo corpo in

seguito alla contaminazione di un integratore alimentare e

protesta la sua innocenza, chiedendo di essere ascoltata. Aveva

accennato a fine aprile a una possibile udienza il 28 maggio.

Ma, ha scritto questa sera in un messaggio postato sui suoi

social, “l’ITF (ITIA) (International Tennis Integrity Agency che

agisce su delega della International Tennis Federation, ndr) ha

nuovamente e per la terza volta rinviato la mia udienza di un

mese”. “Aspetto di essere processata dallo scorso ottobre (…)

ho chiesto, come previsto dalle norme antidoping, un rapido

dibattimento, è un mio diritto, è scritto nel regolamento”,

continua la rumena, ancora n.34 nel ranking mondiale WTA.

(ANSA).



