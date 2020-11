Hamilton “7/o titolo? Tengo più a impegno per uguaglianza”

(ANSA) – ROMA, 12 NOV – Lewis Hamilton si sente “molto più

orgoglioso” dell’impegno che ha svolto quest’anno per promuovere

l’uguaglianza che non del fatto di vincere il settimo titolo

mondiale di Formula 1. Il pilota della Mercedes, che può

raggiungere tale traguardo domenica nel Gp di Turchia, nella

conferenza stampa del giovedì ha sottolineato infatti che “il

titolo piloti non ha necessariamente un impatto sulla vita delle

persone. Cercare di migliorare le condizioni per le persone in

tutto il mondo, per me è la cosa più importante”.

Il settimo titolo metterà il pilota britannico alla pari con

il detentore del record di tutti i tempi, Michael Schumacher, al

quale ha reso omaggio affermando che “raggiungere un’icona come

Michael mi renderà incredibilmente orgoglioso”. Poi ha spiegato

che in questa stagione non ha pensato al settimo titolo, perchè

era “solo concentrato sul cercare di fare un buon lavoro,

affrontandolo una gara alla volta, cercando di fare il meglio

che possiamo come squadra, non pensando ad altro. Ho imparato a

non aggiungere pressioni inutili”. (ANSA).



