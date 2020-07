++ Hamilton, c’è voluta la morte di un altro nero… ++

(ANSA) – ROMA, 02 LUG – “È stato un peccato che ci sia voluta un’altra morte di un nero negli Stati Uniti per dare il via a questo movimento”. Così, in Austria, Lewis Hamilton ha toccato un argomento che gli sta molto a cuore. “Il video di George Floyd ha colpito molto, io ho cercato di approfondire la questione che è complicata – ha detto il pilota britannico della Mercedes – E’ positivo vedere intraprendenza da parte della F1, ho passato molto tempo al telefono per definire questi programmi e cercare di fare sempre di più”, ha aggiunto. Hamilton e il suo compagno di team, Valtteri Bottas, indosseranno tute nere in occasione della gara di F1 sul Red Bull Ring.

“L’uguaglianza e l’inclusione devono essere centrali in F1, il mio appello andava a tutti i team e non tutti hanno risposto.

C’è ancora lavoro da fare nei confronti delle minoranze, continuerò a spingere finché non vedrò un paddock cambiato – è il suo impegno – Tutto comincia con l’istruzione ed è per questo che ho iniziato con ‘The Hamilton Commission'”. (ANSA).



