Hamren lascia la panchina della Nazionale islandese

(ANSA) – ROMA, 14 NOV – Erik Hamren ha deciso di lasciare la

panchina dell’Islanda dopo la sconfitta nello spareggio contro

l’Ungheria e la relativa mancata qualificazione alla fase finale

di Euro 2020. Lo ha annunciato la Federcalcio islandese. Il

63enne allenatore di origine svedese aveva assunto la guida

tecnica dell’Islanda due anni fa. Le partite della Nations

League, domani contro la Danimarca e mercoledì contro

l’Inghilterra, “saranno le ultime due dello svedese con la

squadra”, ha scritto la Federazione in un comunicato.

Giovedì l’Islanda è stata sconfitta in Ungheria (2-1),

subendo due gol negli ultimi minuti del match. Hamren ha guidato

la Svezia a Euro 2012 e 2016, senza però riuscire ad andare

oltre la fase a gironi. Inoltre, non è riuscito a trascinare la

Svezia verso la qualificazione alla fase finale della Coppa del

mondo 2014, dopo le due sconfitte negli spareggi contro il

Portogallo (0-1, 2-3).

Hamren è stato anche allenatore di club svedesi, è stato al

timone dei danesi dell’Aalborg e dei norvegesi del Rosenborg,

con i quali ha conquistato la vittorie più significative in

carriera. L’Islanda quest’anno non è ancora riuscita a vincere

alcun confronto della Nations League. Da quando Hamren guidava

la Nazionale, l’Islanda ha giocato un totale di 26 partite,

vincendone nove, pareggiandone cinque e uscendo sconfitta per 12

volte. (ANSA).



