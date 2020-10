Hanno reddito cittadinanza,giocano d’azzardo migliaia d’euro

(ANSA) – IMPERIA, 23 OTT – Venti imperiesi, che tra il 2019 e

il 2020, simulando di essere in povertà hanno percepito il

reddito di cittadinanza, sono risultati accaniti giocatori

d’azzardo sulle piattaforme on-line arrivando a puntare

complessivamente centinaia di migliaia di euro. Sono tutti

indagati nell’ambito di una inchiesta coordinata dalla procura

di Imperia. Lo rende noto la Guardia di Finanza, che ipotizza

l’uso di fonti di reddito occultate al fisco, visto che avevano

dichirato nei moduli per ottenere il reddito di cittadinanza di

non avere disponibilità economiche Le fiamme gialle sono arrivate ad individuarli attraverso una

serie di controlli incrociati sulle banche dati. I venti

indagati erano tutti titolari di conti gioco online che

alimentavano con ricariche di denaro in contanti o bonifici e

giroconti direttamente dai propri conti correnti personali o da

carte di credito ricaricabili.

Nei confronti degli indagati il gip di Imperia ha emesso un

decreto di sequestro preventivo delle somme indebitamente

percepite, circa 160 mila euro complessivi. Quest’ultimi

rischiano una pena da due a sei anni di reclusione, per aver

reso dichiarazioni false e per aver attestato circostanze non

veritiere per ottenere indebitamente il beneficio del reddito di

cittadinanza.Tutte le posizioni illecite sono state inoltre

state segnalate all’Inps per la revoca del beneficio economico.

(ANSA).



