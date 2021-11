++ ‘Hanno truffato’,pm svizzero chiede giudizio Platini-Blatter

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 02 NOV – Mandate a giudizio l’ex presidente

dell’Uefa Michel Platini e l’ex numero uno della Fifa Sepp

Blatter per truffa: e’ la richiesta del pubblico ministero della

Confederazione elvetica, che depositera’ le sue accuse al

tribunale penale federale di Bellinzona. Al termine delle sue

indagini, il pm accusa i due ex dirigenti per truffa, o in

subordine appropriazione indebita, per aver illecitamente

predisposto il pagamento di 2 milioni di franchi a Michel

Platini da parte della FIFA. (ANSA).



