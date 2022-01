Harding resta in testa a Dubai, McIlroy lo tallona

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 GEN – Negli Emirati Arabi Uniti il

sudafricano Justin Harding, con un parziale di 71 (-1) su un

totale di 204 (-12) colpi, dopo il “moving day” resta in testa

alla classifica del Dubai Desert Classic e avvicina il terzo

titolo in carriera sul DP World Tour (che quest’anno ha

sostituito nel nome l’European Tour). Nel secondo torneo delle

Rolex Series 2022, che mette in palio otto milioni di dollari,

il 35enne di Somerset West – che in bacheca vanta anche due

successi sull’Asian Tour e sette sul Sunshine Tour – precede in

graduatoria il nordirlandese Rory McIlroy (ottavo nel world

ranking), secondo con 206 (-10) e vincitore del Dubai Desert

Classic nel 2009 e nel 2015. Mentre in 3/a posizione con 207

(-9) ecco l’inglese Tommy Fleetwood e il sudafricano Erik Van

Rooyen.

Bagarre al quinto posto (208, -8) condiviso da sei giocatori,

tra questi anche i britannici Paul Casey (campione uscente),

Tyrrell Hatton e Richard Bland. Sul percorso dell’Emirates Golf

Club (par 72) i migliori tra gli azzurri sono il romano Andrea

Pavan (reduce dal 25/o posto all’Abu Dhabi HSBC Championship) e

il torinese Edoardo Molinari, entrambi 23/i con 213 (-3). Mentre

il bresciano Nino Bertasio è 45/o con 216 (par). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte