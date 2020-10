Harris, Trump su virus più grosso fallimento storia Usa

La gestione dell’amministrazione Trump della pandemia è stato “il più grosso fallimento della storia americana”: è il primo colpo assestato da Kamala Harris nel duello tv con Mike Pence.

I due si confronteranno per 90 minuti senza interruzioni pubblicitarie sul palco della Kinsbury Hall della Utah University a Salt Lake City. A moderare Susan Page di Usa Today.

Harris e Pence resteranno seduti a distanza di quasi 4 metri, divisi da alcuni pannelli di plexigas contro il rischio di contagio da Covid. Obbligo di test, mascherina e distanziamento sociale per tutti gli ospiti. Secondo media e analisti, si tratta del più importante confronto tv per i vice da 40 anni.

