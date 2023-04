Harry farà solo una visita lampo a Londra per l’incoronazione

Condividi l'articolo

ROMA – Il principe Harry sabato prossimo, per l’incoronazione del padre, re Carlo III, farà solo una visita-lampo a Londra: più o meno 24 ore con ripartenza non più di un paio d’ore dopo la fine della cerimonia a Westminster Abbey, per essere di nuovo a casa a Los Angeles il giorno dopo per festeggiare il quarto compleanno del principino Archie, che cade proprio il 6 maggio. E’ quanto scrivono il Sun e il MailOnline, citando fonti informate.

La cerimonia inizierà alle 11 locali (mezzogiorno in Italia), durerà un paio d’ore, e alle 15 locali, il Duca del Sussex dovrebbe già essere in volo per gli Stati Uniti.

La visita “battimuro” è l’ultima indiscrezione della telenovela del principe “ribelle”, sul suo invito alla cerimonia ufficiale e sul posto da lui occupato. Alcune settimane fa Buckingham Palace annunciò ufficialmente di “confermare con piacere” la presenza fra gli invitati del principe Harry. E’ stato poi anche confermato che avrebbe partecipato da solo, lasciando a casa in California la consorte Meghan e i figli Archie e Lilibet.

Un’altra fonte di recente ha rivelato al MailOnline che di questo “Carlo sarà contento. Il resto della famiglia sarà sollevata dall’assenza di Meghan, che avrebbe messo particolarmente a disagio Kate”.



