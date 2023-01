Harry, ‘rivoglio mio padre e mio fratello ma mi hanno tradito’

Condividi l'articolo

– “Vorrei riavere mio padre e mio fratello” ma “non hanno mostrato assolutamente alcuna volontà di riconciliarsi”. Lo afferma il principe Harry riferendosi al padre, re Carlo III, e al fratello maggiore William, erede al trono, nelle anticipazioni di due interviste annunciate come molto personali, che andranno in onda sulla tv americana Cbs e sulla britannica Itv l’8 gennaio, due giorni prima dell’uscita della sua attesa autobiografia intitolata ‘Spare – Il minore’.

Il duca di Sussex riferendosi allo strappo di lui e della consorte Meghan dalla famiglia reale nel 2020 parla di “tradimento” per il modo in cui è stato gestito quel difficile e doloroso passaggio segnato da “briefing e fughe di notizie e messa a punto di storie contro di me e mia moglie”.

Harry riprende così le accuse avanzate ai Windsor nella docuserie per la piattaforma americana Netflix: si era infatti soffermato sulle urla di William contro di lui e sulle bugie di Carlo, mentre la regina Elisabetta assisteva “in silenzio” alla resa dei conti nella residenza di Sandringham pochi giorni dopo la rinuncia dei Sussex ai loro compiti nella famiglia reale. E aveva fatto riferimento al comunicato congiunto, diffuso dalla corte senza il suo permesso, che smentiva le accuse contro William di aver “bullizzato” i Sussex: “Erano felici di mentire per proteggere mio fratello, mai di dire la verità per proteggere me e Meghan”. Il duca con le nuove interviste insiste sul fatto che dal suo punto di vista i rapporti con la famiglia reale restano molto difficili.

