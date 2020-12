Havel di Horak vince il Riff

(ANSA) – ROMA, 05 DIC – Havel di Slavek Horak, ritratto del

drammaturgo, esponente di Charta 77, diventato prima presidente

della Cecoslovacchia e poi della Repubblica Ceca, vince come

miglior Lungometraggio la 19/a edizione del Riff – Rome

Independent Film Festival, andata interamente online su

mymovies.it. Per la giuria composta da Fabrizio Lucci, Anselma

Dell’Olio, Lino Guanciale, Lapo Gresleri, Patricia Mayorga

Marcos, Ahmed Ejaz e Stefano Ratchev, Havel è “un film ben

riuscito, in cui i rischi di prevedibilità della struttura “biopic” vengono neutralizzati dall’efficacia dello straniamento

teatrale con cui vengono trattati alcuni snodi fondamentali

della sceneggiatura”.

Una menzione speciale è andata al film La Fortaleza di Jorge

Thielen-Armand, storia per la quale il regista racconta la vita

del padre in Amazzonia. Fra gli altri riconoscimenti, il Premio

al Miglior Corto d’Animazione va a To the Dusty Sea di Héloïse

Ferlay (Francia). Miglior Corto Internazionale è Khoonab di

Mojtaba Ghasemi (Iran) e Miglior Corto Italiano, Zheng di

Giacomo Sebastiani. (ANSA).



—

