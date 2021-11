‘Help’ scritto sulla fronte, i bambini al confine bielorusso

Condividi l'articolo









“Aiuto, è un inferno, abbiamo freddo”. Così i bimbi bloccati al confine tra Bielorussia e Polonia chiedono soccorso, guardando dritti nell’obiettivo, con gli occhi tristi e rassegnati e sulla fronte le scritte ‘Help’, ‘cold’,’hell’.

La foto che li ritrae insieme, con i loro vestiti colorati che fanno da contrasto alle espressioni prematuramente adulte, è stata rilanciata su twitter dal portale bielorusso Nexta. E a colpire non è solo la situazione di questi bambini, ma i commenti che scorrono sotto allo scatto.

Attacchi durissimi e sprezzanti nei confronti dei genitori che “usano i loro figli, troppo piccoli per poter scrivere”. Un comportamento definito “comune nella comunità Rom”. Mentre la cultura europea “protegge i bambini – si legge – purtroppo in Iraq vengono utilizzati come strumento di pressione”. E ancora c’è chi si chiede se i bambini verranno tolti ai loro genitori che li hanno costretti a vagabondare in inverno, chi li invita a mandare la foto a Lukashenko e chi, sarcastico, sottolinea che avrebbero dovuto scrivere “ho dei genitori stupidi e avidi che hanno pagato un volo per arrivare in questo campo nella foresta”. E poi c’è addirittura chi fa ironia: “Ma è freddo o inferno?”



