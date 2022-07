Hera; riparata conduttura acqua nel Bolognese, verso normalità

(ANSA) – BOLOGNA, 24 LUG – Si è conclusa intorno alle 12.30

di oggi la riparazione della rottura alla rete idrica che si è

verificata nella serata di ieri in via Industria a Bologna e che

ha coinvolto cinque comuni della bassa bolognese: Molinella,

Budrio, Castenaso, Medicina e Castel Guelfo. Lo comunica Hera

che spiega, in una nota, come siano “già iniziate le attività

di ripristino del servizio in tutti i territori coinvolti: la

situazione rientrerà gradualmente alla normalità nell’arco del

pomeriggio”.

A giudizio della multiutility emiliano-romagnola, grazie alla “reilienza del sistema idrico” e a un intervento rapido “si è

evitata la completa interruzione del servizio”. Nel dettaglio,

viene spiegato, “il guasto ha comportato in prevalenza cali di

pressione che hanno generato interruzioni nell’erogazione

prevalentemente ai piani alti delle abitazioni e limitatamente

ad alcuni comuni”.

Al lavoro dei tecnici, impegnati sin da eri sera, sono stati

affiancati altri interventi per limitare i disagi: “in tutti i

Comuni coinvolti è stato messo a disposizione un servizio

alternativo con autobotti e cassoni con sacchetti di acqua,

collocati in punti strategici in accordo con le Amministrazioni

Comunali e presidiati dai volontari della Protezione Civile.

Nella gestione dell’emergenza – conclude Hera – massima è stata

la collaborazione con i comuni e la protezione civile per tenere

informata la cittadinanza e fornire aggiornamenti puntuali

sull’evolversi della situazione”. (ANSA).



—

