Hindley vince il Giro d’Italia n.105

Jai Hindley ha vinto l’edizione numero 105 del Giro d’Italia di ciclismo, che si è concluso oggi dopo una crono individuale con arrivo nell’Arena di Verona. E’ la prima volta di un corridore australiano.

Il 105/o Giro d’Italia ha un nuovo padrone: arriva da molto lontano, da Perth – zona occidentale dell’Australia – una città dove prevale il football australiano e dove il Belpaese della vela cercò gloria nell’America’s Cup 1987 con due team, Azzurra e Italia. Il nuovo padrone della rosa si chiama Jai Hindley e ha 26 anni. Nel 2020, ossia nel Giro del Covid – che venne posticipato in autunno – sfiorò la gloria, indossando la maglia rosa nella penultima tappa, poi se la vide sfilare dall’inglese Tao Geoghen Hart, vincitore a sorpresa a Milano. Anche ieri, penultimo giorno del Giro, Hindley ha avuto il privilegio di vestirsi di rosa ma in circostanze diverse: perché, grazie all’ultima feroce progressione ai piedi del Passo Fedaia, sulla Marmolada, dove si è conclusa l’ultima tappa in linea del 2022, è riuscito a distanziare l’ex leader Richard Carapaz di 1’28”, cancellando i soli 3″ di ritardo che pagava all’ecuadoriano alla partenza della 20/a tappa.

