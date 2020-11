Hit parade, AC/DC e Negramaro subito al top

ROMA – Gli AC/DC con ‘Power up’ e i Negramaro con ‘Contatto’ entrano al primo e secondo posto della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana e fanno slittare in terza posizione Tiziano Ferro che con ‘Accetto miracoli: l’esperienza degli altri’ era al vertice la scorsa settimana.

Diciassettesimo album degli AC/DC, Power Up mostra la grande energia della rock band dopo cinquant’anni di attività. Con ‘Contatto’, parola che tutti sogniamo in questo momento di paura, i Negramaro tornano splendidamente in scena con il loro decimo lavoro.

Scalzato dal secondo al quarto posto Qvc9 – quello che vi consiglio vol. 9 del rapper romano Gemitaiz, tra i massimi esponenti dell’hip hop italiano, e scende dal quinto al sesto posto Bruce Springsteen con l’album ‘Letter to you’, il ventesimo in studio per il Boss, realizzato con The E Street Band. E altra new entry al settimo posto con l’esistenzialista ‘L’ultima casa accogliente’ dei The Zen Circus, undicesimo album in studio.

Per la quarta settimana consecutiva Bottiglie Prive’ di Sfera Ebbasta guida la classifica dei singoli, mentre è appena arrivato il nuovo album, Famoso, il 20 novembre.

Tutte new entry nella la classifica dei vinili con al primo posto gli AC/DC con ‘Power up’, al secondo i Negramaro con ‘Contatto’, al terzo Lucio Dalla con Dalla 40th Legacy Edition e al quarto ‘L’ultima casa accogliente’ di The Zen Circus.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 13 al 19 novembre 2020:

1) POWER UP-AC/DC (COLUMBIA-SONY)

2) CONTATTO-NEGRAMARO (SUGAR-UNIVERSAL)

3) ACCETTO MIRACOLI: L’ESPERIENZA DEGLI ALTRI – TIZIANO FERRO (VIRGIN – UNIVERSAL)

4) QVC9 – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 9 – GEMITAIZ (TANTA ROBA – UNIVERSAL)

5) BV3, BLOODY VINYL (ARISTA-SONY)

6) LETTER TO YOU- BRUCE SPRINGSTEEN (COLUMBIA-SONY)

7) L’ULTIMA CASA ACCOGLIENTE- THE ZEN CIRCUS (POLYDOR-UNIVERSAL)

8) DNA DELUXE X- GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WARNER)

9) ZEROSETTANTA – VOLUME 2, RENATO ZERO

10) X FACTOR MIXTAPE 2020, VARIOUS ARTISTS (SONY MUSIC ENTERTAINMENT).

Questi i singoli più scaricati:

1) BOTTIGLIE PRIVÈ -SFERA EBBASTA (ISLAND-UNI)

2) DESTRI- GAZZELLE (MACISTE DISCHI/ARTIST FIRST-ARTIST FIRST)

3) SUPERCLASSICO – ERNIA (ISLAND-UNI)

4) BELLA STORIA -FEDEZ (SONY MUSIC ENTERTAINMENT)

5) SCUSA-GAZZELLE (MACISTE DISCHI / ARTIST FIRSTSATTEI)

E infine questa la classifica dei vinili:

1) POWER UP-AC/DC (COLUMBIA-SONY)

2) CONTATTO-NEGRAMARO (SUGAR-UNIVERSAL)

3) FORTUNA – EMMA (POLYDOR)

3) DALLA 40TH LEGACY EDITION – LUCIO DALLA (LEGACY RECORDINGS SONY)

4) L’ULTIMA CASA ACCOGLIENTE- THE ZEN CIRCUS (POLYDOR-UNIVERSAL)

5) THE DARK SIDE OF THE MOON – PINK FLOYD (PARLOPHONE).

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte