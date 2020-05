Hit parade, Dark Polo Gang si conferma in vetta

La Dark Polo Gang si conferma per la seconda settimana consecutiva in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi-Gfk. Ma è tutta la prima parte della classifica a rimanere invariata rispetto a sette giorni fa.

Stabile il podio, con Ghali e il suo DNA al secondo posto e Marracash con Persona al terzo. Come stabili sono anche i posizionamenti a seguire: quarto gradino per Tha Supreme con 23 6451, quinti i Pinguini Tattici Nucleari con Fuori dall’hype Ringo Starr, sesto The Weeknd con Afterhours.

Invertono le loro posizioni Travis Scott, ora settimo con Astroworld, e Dua Lipa, ottava con Future Nostalgia. La scomparsa di Ezio Bosso porta l’album del maestro The 12th room in nona posizione.

Chiude la top ten Ultimo con Colpa delle Favole.

Tra i singoli si prende il primo posto un inedito trio composto da Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme con il brano Spigoli, mentre tra i vinili i sempreverdi Pink Floyd con The Dark Side of the Moon si riprendono il primo posto.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 15 al 21 maggio 2020:

1) DARK BOYS CLUB, DARK POLO GANG (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

2) DNA, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

3) PERSONA, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) 23 6451, THA SUPREME (EPIC-SONY)

5) FUORI DALL’HYPE RINGO STARR, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (RCA RECORDS LABEL-SONY)

6) AFTERHOURS, THE WEEKND (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

7) ASTROWORLD, TRAVIS SCOTT (EPIC/GRAND HUSTLE/CACTUS JACK-SONY)

8) FUTURE NOSTALGIA, DUA LIPA (WARNER RECORDS-WMI)

9) THE 12TH ROOM, EZIO BOSSO (SONY CLASSICAL-SONY)

10) COLPA DELLE FAVOLE, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE)

Ecco la classifica dei primi cinque singoli più scaricati:

1) SPIGOLI, CARL BRAVE, MARA SATTEI & THA SUPREME (ISLAND-UNI)

2) PROBLEMI CON TUTTI (GIUDA), FEDEZ (SONY MUSIC ENTERTAINMENT-SME)

3) MOONLIGHT POPOLARE, MAHMOOD & MASSIMO PERICOLO (ISLAND-UNI)

4) GOOD TIMES, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

5) FIORI DI CHERNOBYL, MR.RAIN (WM ITALY-WMI)

Infine la classifica dei vinili:

1) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

2) ASTROWORLD, TRAVIS SCOTT (EPIC/GRAND HUSTLE/CACTUS JACK-SONY)

3) JESUS IS KING, KANYE WEST (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) LEGEND, BOB MARLEY & THE WAILERS, USM-UNIVERSAL MUSIC)

5) NEVERMIND, NIRVANA (GEFFEN RECORDS/USM-UNIVERSAL MUSIC). (ANSA).

