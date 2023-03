Hit parade, Depeche Mode in vetta con Memento Mori

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 MAR – Debutto in vetta alla classifica italiana per il ritorno dei Depeche Mode, che vedono il loro “Memento Mori”, il primo album pubblicato dopo la scomparsa di Andy Fletcher e il quindicesimo in studio a sei anni di distanza dal precedente “Spirit” (2017), piazzarsi al primo posto della classifica degli album e al secondo di quella dei vinili più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk.

Dietro la band irlandese, i Pink Floyd con The Dark Side of the Moon (primo tra i vinili) che ha festeggiato che ha festeggiare i 50 anni dall’uscita con un cofanetto deluxe rimasterizzato. Terzo posto per Lazza con l’album dei record Sirio, ormai da quasi un anno in classifica, seguito da Geolier con Il Coraggio dei Bambini, pronto a sfornare l’Atto II, e una delle soprese del festival di Sanremo Tananai con Rave, Eclissi.

Stabili in sesta e settima posizione Shiva con Milano Demons, davanti al vincitore del festival Marco Mengoni con Materia (Pelle), secondo capitolo della trilogia che si concluderà prima dell’estate. In ottava piazza debutta l’unica donna della top ten, Lana del Rey con il nuovo Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, nono album in studio della popstar che include le collaborazioni con Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis e SYML.

Chiudono thasup con [email protected]++ERE [email protected], che scivola dalla quinta alla nona posizione, e i Maneskin con Rush!, decimi.

Tra i singoli, invariati i protagonisti in vetta (eredità del festival di Sanremo), con Lazza che resta al vertice grazie a Cenere, seguito da Tananai con Tango. Terzo Marco Mengoni con Due Vite.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dal 24 al 30 marzo 2023:

1) MEMENTO MORI, DEPECHE MODE (COLUMBIA-SONY MUSIC)

2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

3) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) IL CORAGGIO DEI BAMBINI, GEOLIER (COLUMBIA-SONY MUSIC)

5) RAVE, ECLISSI, TANANAI (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

6) MILANO DEMONS, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC)

7) MATERIA (PELLE), MARCO MENGONI (EPIC-SONY MUSIC)

8) DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER THE OCEAN Blvd, LANA DEL REY (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

9) [email protected]++ERE [email protected], THASUP (ARISTA/COLUMBIA-SONY MUSIC)

10) RUSH!, MANESKIN (EPIC-SONY MUSIC)

Questa la classifica dei singoli:

1) CENERE, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) TANGO, TANANAI (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

3) DUE VITE, MARCO MENGONI (EPIC-SONY MUSIC)

4) SUPEREROI, MR.RAIN (ATLANTIC/WM ITALY-WARNER MUSIC)

5) GELOSA, FINESSE FEAT. SHIVA, SFERA EBBASTA & GUÈ (EPIC-SONY MUSIC)

E questa, infine, quella dei vinili:

1) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

2) MEMENTO MORI, DEPECHE MODE (COLUMBIA-SONY MUSIC)

3) DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER THE OCEAN Blvd, LANA DEL REY (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

4) SONGS OF SURRENDER, U2 (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

5) LA MALAVITA, BAUSTELLE (ATLANTIC-WARNER MUSIC) (ANSA).



