Hit parade, Drefgold primo, poi De Andrè e Pfm

(ANSA) – ROMA, 29 MAG – E’ il trapper bolognese Dregfold, con il nuovo album Elo – il suo secondo di inediti – a dare una scossa alla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi-Gfk, e a conquistare la vetta al debutto. Dopo settimane di sostanziale inerzia, il mercato discografico sembra ripartire, anche se con cautela. E il podio viene totalmente rinnovato. Dietro al trapper, infatti, si piazza, appena uscito, il cofanetto Fabrizio De Andrè & Pfm. Il Concerto Ritrovato (primo tra i vinili), storico concerto al Padiglione C della Fiera di Genova del 3 gennaio 1979 di Fabrizio De André con la PFM, ritrovato e restaurato. Il terzo gradino del podio lo occupa la giovane Gaia, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, che ha rilasciato la versione fisica del disco Nuova Genesi, arricchita da tre brani inediti.

Meno sorprese le riserva il resto della top ten, con Marracash che perde una posizione ed è quarto con Persona, davanti a Ghali e al suo DNA, che perde tre posizioni. Scivola dal primo al sesto posto la Dark Polo Gang con Dark Boys Club.

Settimo, in discesa, Tha Supreme con 23 6451, che precede i Pinguini Tattici Nucleari con Fuori dall’hype Ringo Starr, Chiudono The Weeknd con Afterhours e Dua Lipa con Future Nostalgia. Tra i singoli si prende il primo posto Irama con il brano dal sapore estivo Mediterranea (che avrà anche una versione spagnola), n.1 anche delle classifiche di Spotify, iTunes, Apple Music, al N° 5 di Shazam e in top 20 nella classifica radio.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 22 al 28 maggio 2020:

1) ELO, DREFGOLD (BHMG/THAURUS/ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) FABRIZIO DE ANDRÉ E PFM. IL CONCERTO RITROVATO, FABRIZIO DE ANDRÉ & PFM (LEGACY RECORDINGS-SONY)

3) NUOVA GENESI, GAIA (RCA RECORDS LABEL-SONY)

4) PERSONA, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) DNA, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

6) DARK BOYS CLUB, DARK POLO GANG (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

7) 23 6451, THA SUPREME (EPIC-SONY)

8) FUORI DALL’HYPE RINGO STARR, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (RCA RECORDS LABEL-SONY)

9) AFTERHOURS, THE WEEKND (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) FUTURE NOSTALGIA, DUA LIPA (WARNER RECORDS-WMI)

Ecco la classifica dei primi cinque singoli più scaricati:

1) MEDITERRANEA, IRAMA (WM ITALY-WMI)

2) ELEGANTE, DREFGOLD FEAT. SFERA EBBASTA (BHMG/THAURUS/ISLAND-UNI)

3) GOOD TIMES, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

4) SPIGOLI, CARL BRAVE, MARA SATTEI & THA SUPREME (ISLAND-UNI)

5) RAIN ON ME, LADY GAGA & ARIANA GRANDE (VIRGIN-UNI)

Infine la classifica dei vinili:

1) FABRIZIO DE ANDRÉ E PFM. IL CONCERTO RITROVATO, FABRIZIO DE ANDRÉ & PFM (LEGACY RECORDINGS-SONY)

2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

3) PERSONA, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) WISH YOU WERE HERE, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

5) THE WALL, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI). (ANSA).

