Hit parade, Elisa subito in vetta

(ANSA) – ROMA, 25 FEB – E’ ancora nel segno di Sanremo la classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Regina degli ultimi sette giorni è Elisa, arrivata seconda al festival con O Forse Sei Tu stabile al settimo posto dei singoli, ed entrata direttamente in vetta nella top ten con il nuovo album dalla doppia anima italiana e inglese “Ritorno al Futuro/ Back to the Future” che conquista anche il primo posto tra i vinili ed è l’unica new entry in top ten. Un successo che arriva dopo la conquista dello streaming mondiale di Spotify, con il suo ingresso nella Top10 degli album più ascoltati a livello globale tra le new entry della piattaforma.

Ma tutto il podio è targato Sanremo: al secondo posto Blanco (vincitore con Mahmood e il brano Brividi che per la quarta settimana consecutiva guida la classifica dei singoli) con Blu Celeste e Rkomi con l’album dei record del 2021 Taxi Driver.

Quinto posto per la compilation del festival Sanremo 2022, settimo per gli ospiti d’eccezione Maneskin con Teatro d’Ira – Vol.1 e Marco Mengoni con Materia (Terra). Il resto della classifica è occupato dai rapper: al quarto posto resiste Marracash con Noi, Loro, Gli altri, al sesto c’è Sick Luke con X2, all’ottavo Guè con Gvesvus. Chiude Salmo con Flop in decima posizione.

Tra i singoli, nelle prime dieci posizioni, nove sono brani festivalieri: dietro a Mahmood & Blanco, Irama con Ovunque sarai, La rappresentante di lista con il tormentone Ciao Ciao, Sangiovanni con Farfalle, Dargen D’Amico con Dove si balla. E poi, a seguire, Elisa (O forse sei tu), Rkomi (Insuperabile), Tananai (Sesso occasionale), Matteo Romano (Virale). Interrompe il dominio, al nono posto, solo la Coda del diavolo della coppia Rkomi-Elodie.

Ecco la classifica Fimi-Gfk degli album più venduti nella settimana dal 18 al 24 febbraio:

1) RITORNO AL FUTURO/BACK TO THE FUTURE, ELISA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) BLU CELESTE, BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) TAXI DRIVER, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) NOI, LORO, GLI ALTRI, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) SANREMO 2022, ARTISTI VARI (WM ITALY-WARNER MUSIC)

6) X2, SICK LUKE (CAROSELLO-UNIVERSAL MUSIC)

7) TEATRO D’IRA – VOL. I, MANESKIN (EPIC-SONY MUSIC)

8) GVESVS, GUÈ (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

9) MATERIA (TERRA), MARCO MENGONI ( EPIC SONY MUSIC)

10) FLOP, SALMO (COLUMBIA-SONY MUSIC)

Questi i singoli più scaricati:

1) BRIVIDI, MAHMOOD & BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) OVUNQUE SARAI, IRAMA (WM ITALY-WARNER MUSIC)

3) CIAO CIAO, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA (WOODWORM/NUMERO1/COLUMBIA SONY MUSIC)

4) FARFALLE, SANGIOVANNI (SUGAR-UNIVERSAL MUSIC)

5) DOVE SI BALLA, DARGEN D’AMICO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

6) INSUPERABILE, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

7) O FORSE SEI TU, ELISA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

8) SESSO OCCASIONALE, TANANAI (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

9) LA CODA DEL DIAVOLO, RKOMI & ELODIE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) VIRALE, MATTEO ROMANO (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

Infine la classifica dei vinili:

1) RITORNO AL FUTURO/BACK TO THE FUTURE, ELISA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) FARSI MALE A NOI VA BENE, BNKR44 (BOMBA DISCHI-UNIVERSAL MUSIC)

3) TEATRO D’IRA – VOL. I, MANESKIN (EPIC-SONY MUSIC)

4) DISCOVERY, DAFT PUNK (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

5) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC). (ANSA).

