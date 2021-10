Hit parade, “Flop” di Salmo ancora in vetta agli album più venduti

Condividi l'articolo









E’ ancora Salmo, con il suo “Flop”, album dove il rapper riflette sul tema del fallimento e dell’incubo della ricerca della fama a tutti i costi, mescolando rap, rock, pop ed elettronica, a dominare la classifica Fimi-Gfk delle compilation più vendute della settimana, quella che va dal 15 al 21 ottobre. Salmo occupa anche il secondo posto tra i singoli più scaricati con il brano “Kumite”. Seguono Blanco, stabile al secondo posto con il suo Blu Celeste, e la new entry di Chiello, “Oceano Paradiso”, primo disco di Chiello da solista anticipato dal singolo “Quanto Ti Vorrei”, dove ha dimostrato di saper unire generi diversi e crearsi una propria identità artistica anche al di fuori del collettivo Fsk. Quarta posizione per un altro nuovo ingresso, quello dei Coldplay con “Music of the Spheres”, nono album in studio del gruppo musicale britannico pubblicato il 15 ottobre dall’etichetta discografica Parlophone Warner Music. Risale dal decimo quinto gradino Sfera Ebbasta con il suo album “Famoso”, mentre il trapper occupa il terzo posto tra i singoli più scaricati con il suo nuovo “Uhlala”. Scivola di due posti dal quarto al sesto, Rkomi con il suo “Taxi Driver”. Scende dalla quinta alla settima posizione Madame con l’album omonimo. Anche i Pinguini tattici nucleari con il loro “Ahia!” slittano di due posti, dal sesto all’ottavo. Nono posto per il classico, Let it be, The Beatles, dodicesimo album del celebre gruppo musicale britannico composto nel 1970 da Paul McCartney, rimasterizzato. Perde due posizioni e chiude la top ten sangiovanni con l’album omonimo. Primo tra i singoli più scaricati è “Easy On Me”, nuovo disco di Adele, arrivato a distanza di sei anni dall’ultimo album “25” e dopo cinque anni dall’ultimo inedito “Water Under The Bridge”. “Easy On Me” è il primo singolo tratto dal nuovo album “Adele 30”, in arrivo il 19 novembre. Il brano, oltre ad essere entrato direttamente al primo posto della classifica dei singoli più venduti della settimana, ha anche conquistato la Top 15 dell’Airplay radiofonico italiano (#11), entrando nei record, ovvero registrando il maggior numero di stream di sempre in 24 ore su Spotify e Amazon Music. Infine, per i vinili più venduti, ecco tre new entry. Al primo posto troviamo Chiello con “Oceano Paradiso”; al secondo i Coldplay con “Music on the Spheres” e al terzo The Beatlets con il classico “Let it be”.

Ecco la top ten degli album più venduti della settimana dal 15 al 21 ottobre secondo la classifica Fimi/Gfk:

1) FLOP, SALMO (COLUMBIA-SONY MUSIC)

2) BLU CELESTE, BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) OCEANO PARADISO, CHIELLO (THAURUS/ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

4) MUSIC OF THE SPHERES, COLDPLAY (PARLOPHONE WARNER MUSIC)

5) FAMOSO, SFERA EBBASTA (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

6) TAXI DRIVER, RKOMI (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

7) MADAME, MADAME (SUGAR UNIVERSAL MUSIC)

8) AHIA!, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA SONY MUSIC)

9) LET IT BE, THE BEATLES (APPLE CORPS LTD UNIVERSAL MUSIC)

10) SANGIOVANNI, SANGIOVANNI (SUGAR UNIVERSAL MUSIC)

Ecco i singoli più scaricati:

1) EASY ON ME, ADELE (COLUMBIA SONY MUSIC)

2) KUMITE, SALMO (COLUMBIA SONY MUSIC)

3) UHLALA, SFERA EBBASTA (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

4) TU MI HAI CAPITO, MADAME FEAT. SFERA EBBASTA (SUGAR/ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

5) MI FAI IMPAZZIRE, BLANCO & SFERA EBBASTA (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

Infine, la classifica dei vinili più venduti:

1) OCEANO PARADISO CHIELLO (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

2) MUSIC OF THE SPHERES, COLDPLAY ( PARLOPHONE WARNER MUSIC)

3) LET IT BE, THE BEATLES ( APPLE CORPS LTD UNIVERSAL MUSIC)

4) FLOP, SALMO (COLUMBIA SONY MUSIC)

5) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE WARNER MUSIC).

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte