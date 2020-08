Hit parade, Guè Pequeno sempre primo

(ANSA) – ROMA, 28 AGO – Settimana interlocutoria per la classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, con pochi cambiamenti nella top ten rispetto a sette giorni fa.

Stabili i primi quattro posti con Guè Pequeno e il suo Mr.

Fini a condurre la fila dei rapper/trapper che affollano la classifica. Secondo posto per Ernia con Gemelli, terzo per Tedua e Vita Vera Mixtape: aspettando la Divina Commedia. Fuori dal podio Tha Supreme con 23 6451.

Scambio di favori tra Geolier, questa settimana quinto, con Emanuele (Marchio registrato) e Lazza con J, ora sesto, davanti a Persona di Marracash.

I più longevi della top ten sono i Pinguini Tattici Nucleari con Fuori dall’Hype Ringo Starr, ottavi in classifica da 73 settimane (nella versione pre e post Festival dell’album, con l’inserimento del successo sanremese Ringo Starr). Chiudono l’unico straniero l’ex One Direction Harry Styles con Fine Line (in risalita di 3 posizioni) e Ghali con Dna.

Tra i singoli, si conferma in prima posizione a Un passo dalla luna, la hit estiva di Rocco Hunt e Ana Mena, mentre tra i vinili torna ancora una volta in vetta il classico The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 21 al 27 agosto 2020.

1) MR FINI, GUE’ PEQUENO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) GEMELLI, ERNIA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) VITA VERA MIXTAPE: ASPETTANDO LA DIVINA COMMEDIA, TEDUA (KURAMA S.R.L.-SONY)

4) 23 6451, THA SUPREME (ARISTA-SONY)

5) EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO), GEOLIER (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

6) J, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

7) PERSONA, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

8) FUORI DALL’HYPE RINGO STARR, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (RCA RECORDS LABEL- SONY)

9) FINE LINE, HARRY STYLES (COLUMBIA-SONY)

10) DNA, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WARNER MUSIC).



Questi i singoli più scaricati:

1) A UN PASSO DALLA LUNA, ROCCO HUNT & ANA MENA (RCA RECORDS LABEL-SME)

2) JERUSALEMA, MASTER KG FEAT. BURNA BOY & NOMCEBO ZIKODE (OPEN MIC PRODUCTIONS-WARNER MUSIC)

3) KARAOKE, BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO (POLYDOR-UNI)

4) PALOMA, FRED DE PALMA FEAT. ANITTA (WM ITALY- WARNER MUSIC)

5) MEDITERRANEA, IRAMA (WM ITALY- WARNER MUSIC)

E questa la classifica dei vinili:

1) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

2) MORRICONE 60, ENNIO MORRICONE (UNIVERSAL CLASSIC-UNIVERSAL MUSIC)

3) NEVERMIND, NIRVANA (GEFFEN RECORDS/USM-UNIVERSAL MUSIC)

4) LEGEND, BOB MARLEY & THE WAILERS (USM-UNIVERSAL MUSIC)

5) WHOOSH!, DEEP PURPLE (EARMUSIC-SONY/KONTOR NEW MEDIA).

