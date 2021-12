Hit parade, Gvesvs di Gue’ subito primo nelle top

Condividi l'articolo

L’arrivo di Gvesvs” travolge l’intera classifica Fimi-Gfk della settimana dal 10 al 16 dicembre: il nuovo album di Gué, già incoronato dalla critica come una delle migliori uscite del 2021, debutta al primo posto della classifica album con oltre 30 milioni di stream (che gli hanno permesso, tra l’altro, di diventare il secondo nuovo album più ascoltato al mondo su Spotify la settimana scorsa). Non solo, “Gvesvs” è anche al primo posto della classifica dei vinili più venduti e domina la classifica singoli con 6 brani nella top 10: nella posizione n. 1 ci sono Marracash e Guè con Love; al numero 2 Veleno; al 3 Piango sulla Lambo feat. Rose Villain; al 4 Blitz! feat. Geolier; al numero 8 Daytona feat. Marracash; al 9 Futura EX feat. Ernia. Gue’ spinge giù dal trono Marracash, secondo in classifica con l’album “Noi, Loro, Gli Altri”. Arretra al terzo posto Marco Mengoni con il suo “Materia (Terra)”. Stabile in quarta posizione Vasco Rossi con “Siamo qui”. Segue Blanco con “Blu celeste” che perde una posizione fermandosi al numero 5 della top ten. “Disumano” di Fedez scende al sesto. Risale di una posizione, invece, “30” di Adele che è settima. Al suo posto, al numero 8, c’è “Christmas” di Michael Buble’. “Solo” di Ultimo risale un gradino e si piazza sul nono. Chiude la classifica “MinaCelentano – The complete recordings” di MinaCelentano che riemerge dal numero venti fino al dieci.

Ecco la classifica Fimi/Gfk dei primi dieci album più venduti nella settimana dal 10 al 16 dicembre:

1) GVESVS, GUÈ (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

2) NOI, LORO, GLI ALTRI, MARRACASH (ISLAND) UNIVERSAL MUSIC)

3) MATERIA (TERRA), MARCO MENGONI (EPIC SONY MUSIC)

4) SIAMO QUI, VASCO ROSSI (VIRGIN UNIVERSAL MUSIC)

5) BLU CELESTE, BLANCO (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

6) DISUMANO, FEDEZ (COLUMBIA SONY MUSIC)

7) 30, ADELE (COLUMBIA SONY MUSIC)

8) CHRISTMAS, MICHAEL BUBLE’ (WARNER RECORDS WARNER MUSIC)

9) SOLO, ULTIMO (ULTIMO RECORDS BELIEVE)

10) MINACELENTANO – THE COMPLETE RECORDINGS, MINACELENTANO (SONY MUSIC SONY MUSIC)

Ecco la classifica dei vinili:

1) GVESVS, GUÈ (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

2) NOI, LORO, GLI ALTRI, MARRACASH (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

3) MINACELENTANO – THE COMPLETE RECORDINGS MINACELENTANO ( CLAN CELENTANO SRL – PDU MUSIC SONY MUSIC)

4) CIP!, BRUNORI SAS (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

5) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE WARNER MUSIC)

Infine i singoli più scaricati:

1) LOVE, MARRACASH & GUÈ (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

2) VELENO, GUÈ (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

3) PIANGO SULLA LAMBO, GUÈ & ROSE VILLAIN (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

4) BLITZ!, GUÈ & GEOLIER (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

5) SAPORE, FEDEZ FEAT. TEDUA (COLUMBIA SONY MUSIC)

