Hit parade, Irama subito in vetta

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 MAR – L’effetto Sanremo, a un mese dalla manifestazione, ancora si fa sentire sulle classifiche dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. In vetta alla top ten si piazza al debutto Irama, dopo il quarto posto al festival, con il nuovo album Il giorno in cui ho smesso di pensare. Al secondo posto (ma primo tra i vinili) il nuovo Cesare Cremonini (La ragazza del futuro), che aveva anticipato proprio sul palco dell’Ariston dove è stato ospite.

Terzo gradino del podio per Rkomi, anche lui in gara a Sanremo, con il disco dei record Taxi Driver.

A interrompere il dominio festivaliero ci pensa la giovane Ariete con l’album appena pubblicato Specchio. Blanco, vincitore del festival con Mahmood e il brano Brividi (per la quinta settimana consecutiva in vetta alla classifica dei singoli) pareggia subito il conto con il suo Blu Celeste.

In sesta posizione, in discesa di due, Marracash con Noi, Loro, Gli Altri, davanti alla regina di una settimana fa Elisa che perde sei posizione e ora è settima con l’album dalla doppia anima italiana e inglese “Ritorno al Futuro/ Back to the Future”.

Resistono i Maneskin, ottavi, con Teatro d’Ira – VOL. I, che precedono Sick Luke con X2 (era sesto sette giorni fa). Chiude la classifica la compilation Sanremo 2022, in discesa di cinque posizioni Tra i singoli, nelle prime dieci posizioni, otto sono brani festivalieri: dietro a Mahmood & Blanco, resiste Irama con Ovunque sarai, e poi Sangiovanni con Farfalle, Dargen D’Amico con Dove si balla, La rappresentante di lista con il tormentone Ciao Ciao. A seguire, Rkomi (Insuperabile), Elisa (O forse sei tu). Tananai ne piazza due: Sesso occasionale (ottava posizione) e Baby Goddamn (decima). Al nono posto La Coda del diavolo della coppia Rkomi-Elodie.

Ecco la classifica Fimi-Gfk degli album più venduti nella settimana dal 25 febbraio al 3 marzo:

1) IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE, IRAMA (ATLANTIC-WARNER MUSIC)

2) LA RAGAZZA DEL FUTURO, CESARE CREMONINI (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

3) TAXI DRIVER, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) SPECCHIO, ARIETE (BOMBA DISCHI-UNIVERSAL MUSIC)

5) BLU CELESTE, BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

6) NOI, LORO, GLI ALTRI, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

7) RITORNO AL FUTURO/BACK TO THE FUTURE, ELISA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

8) TEATRO D’IRA – VOL. I, MANESKIN (EPIC-SONY MUSIC)

9) X2, SICK LUKE (CAROSELLO-UNIVERSAL MUSIC)

10) SANREMO 2022, ARTISTI VARI (WM ITALY-WARNER MUSIC)

Questi i singoli più scaricati:

1) BRIVIDI, MAHMOOD & BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) OVUNQUE SARAI, IRAMA (WM ITALY-WARNER MUSIC)

3) FARFALLE, SANGIOVANNI (SUGAR-UNIVERSAL MUSIC)

4) DOVE SI BALLA, DARGEN D’AMICO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) CIAO CIAO, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA (WOODWORM/NUMERO1/COLUMBIA SONY MUSIC)

6) INSUPERABILE, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

7) O FORSE SEI TU, ELISA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

8) SESSO OCCASIONALE, TANANAI (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

9) LA CODA DEL DIAVOLO, RKOMI & ELODIE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) BABY GODDAMN, TANANAI (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

Infine la classifica dei vinili:

1) LA RAGAZZA DEL FUTURO, CESARE CREMONINI (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

2) SPECCHIO, ARIETE (BOMBA DISCHI-UNIVERSAL MUSIC)

3) IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE, IRAMA (ATLANTIC-WARNER MUSIC)

4) NOI, LORO, GLI ALTRI, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC). (ANSA).

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte