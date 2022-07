Hit parade, Lazza in vetta album. Fedez, Tananai -Sattei singoli

Condividi l'articolo

Resta quasi immutato il podio nelle classifiche secondo le rilevazioni FIMI/ Gfk dal 24 al 30 giugno 2022. In vetta agli album c’è ancora una volta Lazza con Sirio, seguito dalla new entry Shiva con Dark Love Ep. Piccola discesa, di conseguenza, per Rkomi con Taxi Driver. I Porcupine Tree esordiscono al quarto posto con Closure/Continuation. Quinto Harry Styles con Harry’s House. Nei singoli continua a dominare il trio formato da Fedez, Tananai e Mara Sattei, seguiti da Shakerando di Rhove e Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari. Stabile anche il quarto posto occupato da 5 Gocce di Irama & Rkomi. Leggera salita (+1) per Hace Calor di Kaleb di Masi, Sfera Ebbasta & Rvfv feat Omar Varela.

I Love You Baby di Jovanotti & Sixpm conquista due posizioni rispetto a sette giorni fa, al contrario di Nostalgia di Blanco che ne ha perso altrettante. Bagno a mezzanotte di Elodie passa dal settimo all’ottavo posto. Chiudono la Top10 Tropicana di Boomdabash e Annalisa e Gasolina di Anna.

Questa la classifica dei singoli piu’ scaricati.

1 – Fedez, Tananai e Mara Sattei (La Dolce Vita).

2 – Rhove (Shakerando).

3 – Pinguini Tattici Nucleari (Giovani Wannabe).

4 – Irama & Rkomi (5 Gocce).

5 – Kaleb di Masi, Sfera Ebbasta & Rvfv feat Omar Varela (Hace Calor).

6 – Jovanotti & Sixpm (I Love You Baby.

7 – Blanco (Nostalgia).

8 – Elodie (Bagno a Mezzanotte).

9 – Boomdabash & Annalisa (Tropicana).

10 – Anna (Gasolina).

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album piu’ venduti dal 24 al 30 GIUGNO 2022.

1 – Lazza (Sirio).

2 – Shiva (Dark Love Ep).

3 – Rkomi (Taxi Driver).

4 – Porcupine Tree (Closure/Continuation).

5 – Harry Styles (Harry’s House)

6 – Alex W (Non siamo soli).

7 – Irama (Il Giorno In Cui Ho Smesso di Pensare).

8 – Blanco (Blu Celeste).

9 – Jake La Furia (Ferro del Mestiere).

10 – Capo Plaza (Hustle Mixtape).



