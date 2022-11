Hit parade, primo Ferro seguito da Springsteen

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album piu' venduti dal 4 al 10 novembre: 1) IL MONDO E' NOSTRO TIZIANO FERRO (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC) 2) ONLY THE STRONG SURVIVE, BRUCE SPRINGSTEEN (COLUMBIA SONY MUSIC) 3) FAITH IN THE FUTURE, LOUIS TOMLINSON (BMG RIGHTS MANAGEMEN - WARNER MUSIC) 4) [email protected]++ERE [email protected], THASUP (ARISTA/COLUMBIA-SONY MUSIC) 5) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 6) TRENCHES BABY, RONDODASOSA (REAL MUSIC/ATLANTIC-WARNER MUSIC) 7) SALVATORE, PAKY (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 8) BUONA FORTUNA, PT. III, MODÀ (FRIENDS&PARTNERS SELF) 9) BOTOX, NIGHT SKINNY (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 10) MIDNIGHTS, TAYLOR SWIFT (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) Questa la classifica dei singoli più scaricati: 1) QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52, BIZARRAP & QUEVEDO (DALE PLAY RECORDS-THE ORCHARD) 2) RICORDI,PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA-SONY MUSIC) 3) CHIAGNE GEOLIER FEAT. LAZZA, TAKAGI & KETRA (COLUMBIA- SONY MUSIC) 4) TAKE 4 SHIVA (COLUMBIA-SONY MUSIC) 5) THE LONELIEST MÅNESKIN (EPIC-SONY MUSIC) E questa, infine, quella dei vinili: 1) FAITH IN THE FUTURE, LOUIS TOMLINSON (BMG RIGHTS MANAGEMENT- WARNER MUSIC) 2) ONLY THE STRONG SURVIVE, BRUCE SPRINGSTEEN (COLUMBIA- SONY MUSIC) 3) IL MONDO E' NOSTRO, TIZIANO FERRO (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC) 4) IL SUICIDIO DEL SAMURAI,VERDENA (UNIVERSAL STRATEGIC- UNIVERSAL MUSIC) 5) REQUIEM VERDENA (UNIVERSAL STRATEGIC-UNIVERSAL MUSIC)