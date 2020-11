Hit parade, sette new entry, Renato Zero primo

(ANSA) – ROMA, 06 NOV – Top ten rivoluzionata questa settimana, come non succedeva da tempo. Merito delle tante nuove uscite che hanno rivitalizzato il mercato discografico anche in vista del Natale, per consuetudine un periodo molto vitale per il settore provato da mesi di sofferenza causa covid. Dunque, sette new entry nella prime dieci posizioni. A mettere l’imprinting su questa settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, è Renato Zero con il secondo capitolo di Zerosettanta, la monumentale trilogia pensata e voluta per i 70 anni del Re dei sorcini. Il primo capitolo, uscito un mese fa, chiude in decima posizione. Al secondo posto, e al primo dei vinili, entra il rapper genovese Izi con il suo ultimo lavoro Riot, un lavoro eterogeneo, mosso dalla necessità di esprimere sfumature emotive diverse. Sul terzo gradino del podio, si piazza al debutto Max Pezzali con Qualcosa di nuovo, il nuovo album di inedito dell’ex 883.

Finisce al quarto posto Bruce Springsteen con Letter to you (era primo una settimana fa), l’album – il ventesimo in studio per il Boss – realizzato con The E Street Band: la prima performance insieme dal tour di “The River” del 2016. Al quinto posto ancora una nuova uscita: X Factor Mixtape 2020, che contiene i brani originali dei 12 concorrenti del live del talent di Sky. Passa dal secondo al sesto posto BV3, progetto del collettivo Bloody Vinyl, con i rapper Slait, Low Kidd, Tha Supreme e Young Miles.

Settimo posto per il rapper Axos con il nuovo progetto Anima Mundi, tra rap e rock, poi l’unica donna della classifica: Ariana Grande con Positions. Nono posto per Nicola Siciliano e il suo Napoli 51: Primo contatto.

Tra i singoli, si conferma al primo posto il ritorno di Sfera Ebbasta, con Bottiglie Prive’, anticipo dell’album Famoso, in arrivo il 20 novembre.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2020:

1) ZEROSETTANTA – VOLUME 2, RENATO ZERO (TATTICA)

2) RIOT, IZI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) QUALCOSA DI NUOVO, MAX PEZZALI (ATLANTIC-WARNER MUSIC)

4) LETTER TO YOU, BRUCE SPRINGSTEEN (COLUMBIA-SONY)

5) X FACTOR MIXTAPE 2020, VARIOUS ARTISTS (SONY MUSIC ENTERTAINMENT)

6) BV3, BLOODY VINYL (ARISTA-SONY)

7) ANIMA MUNDI, AXOS (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

8) POSITIONS, ARIANA GRANDE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

9) NAPOLI 51: PRIMO CONTATTO, NICOLA SICILIANO (RCA RECORDS LABEL-SONY)

10) ZEROSETTANTA VOL. 1, RENATO ZERO (TATTICA)

Questi i singoli più scaricati:

1) BOTTIGLIE PRIVÈ, SFERA EBBASTA (ISLAND-UNI)

2) CUORE NERO, BLIND (RCA RELEASE-SME)

3) DESTRI, GAZZELLE (MACISTE DISCHI/ARTIST FIRST-ARTIST FIRST)

4) SUPERCLASSICO, ERNIA (ISLAND-UNI)

5) ALTALENE, BLOODY VINYL, SLAIT, THA SUPREME FEAT. MARA SATTEI, COEZ (ARISTA-SME)

E infine questa la classifica dei vinili:

1) RIOT, IZI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) LETTER TO YOU, BRUCE SPRINGSTEEN (COLUMBIA-SONY)

3) COLPO DI CODA, LITFIBA (LEGACY RECORDINGS-SONY)

4) QUALCOSA DI NUOVO, MAX PEZZALI (ATLANTIC-WARNER MUSIC)

5) VITA VERA – MIXTAPE, ASPETTANDO LA DIVINA COMMEDIA (TEDUA KURAMA S.R.L.-SONY). (ANSA).

—

