“Ho letto la mano a Salvini. Cosa accadrà…”

Le linee della mano di Matteo Salvini parlano chiaro: sarà un’estate incredibile e vi è anche la possibilità che il leader della lega diventi ancora papà. A dirlo è un esperto di lettura dei palmi, trattasi infatti del sensitivo Solange, al secolo Paolo Bucinelli. Chi non se lo ricorda quando qualche anno fa impazzava in televisione in varie trasmissioni con la sua zazzeretta bionda? Ebbene, tra le sue “vittime” anche Salvini. Perché si sa, il politico è disponibile con tutti e non si tira certo indietro davanti a una richiesta di lettura della mano. E infatti ha accettato divertito la proposta. A Libero Solange ha raccontato di averlo incontrato in Versilia e di aver letto il suo palmo. Tra l’altro, il sensitivo ha tenuto a sottolineare che già qualche anno fa aveva predetto a Salvini la rottura con la Isoardi. Previsione che si è poi avverata.

Attenzione a una donna

Solange ha capito di avere davanti a sé un uomo buono , molto diverso da come appare in pubblico. “Ha una sensibilità estrema, adora la pasta con il pomodoro, però quello fresco, con il basilico. Con la Verdini ha un rapporto bellissimo” e chi non ha una sensibilità estrema tra coloro che amano la pasta al pomodoro? Ma andiamo avanti, cosa dice il futuro, alimentazione a parte? “Dopo avergli regalato una pietra portafortuna, gli ho detto: questo sarà un agosto fortunato e vincente. Ma deve stare attento, c’è una figura femminile del suo entourage che vuole tagliargli la strada. Lui la conosce molto bene. Lui deve puntare su se stesso, senza nessun altro, pensare solo con la sua testa. Diceva mia nonna: troppi cuochi rovinano la cucina” e si torna ancora a parlare di mangiare.

Dopo il mese di agosto però non si può sapere nulla perché, come spiegato dal sensitivo, le linee cambiano. Previsioni a tempo determinato quindi. Vi è però la certezza che la Lega continuerà a salire nei sondaggi. Solange ha tenuto anche a precisare che la sua è una missione (quella di predire il futuro) e che per la sua attività non chiede compensi. Continuiamo. “Salvini viene dalla montagna ma adora il mare della Toscana, per esempio Castiglioncello. Ha l’hobby del giardinaggio, non credo che si sappia in giro, e crede molto in Dio. A casa ha una stanza che si chiama Il Pensatoio: ci sta una o due ore ogni giorno solo per riflettere” ma anche questo c’è scritto sulla mano? Un papiro.

Bimbo in arrivo?