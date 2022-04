“Ho un tumore”. L’annuncio di Giachetti sui social

Condividi l'articolo

“Chi mi conosce sa quanto sia sempre stato maniacalmente geloso del mio privato e quindi può immaginare quanto la scelta di questo post sia stata ponderata”. Questa è la premessa di un post social attraverso cui l’onorevole Roberto Giachetti, esponente d’Italia Viva, ha annunciato in pubblico di essere stato operato, in seguito a Pasqua, per via di un tumore.

Più di qualcuno aveva notato l’assenza del deputato da una serie d’iniziative organizzate in questo periodo da Iv e non solo: “Sono giorni, però, – ha scritto Giachetti – che ricevo messaggi preoccupati per i giorni di assenza dalla rassegna stampa su RadioLeopolda”. E ancora: “Ieri poi ho capito che qualche amico già lo aveva saputo. Insomma, come probabilmente è normale che sia, la cosa stava già circolando. Ho pensato, quindi – ha continuato l’ex esponente del Partito Radicale ed ex candidato a sindaco di Roma – , anche per cercare di evitare quel compassionevole chiacchiericcio che non amo per nulla , di comunicarlo io, direttamente, nella semplicità che la cosa rappresenta”.

In seguito, Giachetti ha anche ringraziato il medico di famiglia che, attraverso la prescrizione di una ecografia, ha fatto sì che il parlamentare d’Iv scoprisse di avere un tumore. Poi gli ulteriori ringraziamenti che sono stati diretti al medico che lo ha operato, ad amici e ai familiari. Molte le manifestazioni di vicinanza che sono arrivate nel corso dei minuti successivi alla pubblicazione del post.

Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio e fondatore d’Iv, ha subito scritto quanto segue su Facebook: “Poche persone come Roberto Giachetti mi insegnano quotidianamente la radicalità delle battaglie e la bellezza dell’amicizia in politica. Oggi che Bobo ha annunciato un compleanno “particolare” lo abbraccio ancora più forte. E dopo questo piccolo momento di tenerezza, torniamo subito a prenderci in giro e discutere ironicamente su tutto. Da domani ritrovate Bobo più Bobo che mai su Radio Leopolda alle 7.30″.

Anche Debora Serracchiani del Partito Democratico ha voluto abbracciare Giachetti: “Tutti noi deputate e deputati Pd ci stringiamo a Roberto Giachetti e gli siamo vicini in questo momento difficile. Forza Roberto”, ha scritto la capogruppo della formazione guidata da Enrico Letta alla Camera dei deputati.

