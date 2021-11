Honduras: aperti i seggi, due i favoriti per la presidenza

Condividi l'articolo

(ANSA) – TEGUCIGALPA, 28 NOV – Sono cominciate oggi alle 7

(le 14 italiane) le operazioni di voto in Honduras per elezioni

generali riguardanti il presidente, tre vicepresidenti, 128

deputati del Congresso nazionale, 20 del Parlamento

centroamericano, e i sindaci di 298 città.

Già un’ora prima dell’inizio delle votazioni, segnalano in

media honduregni, si sono formate lunghe file di elettori che

dovranno scegliere il successore del presidente Juan Orlando

Hernández fra numerosi candidati, mentre soltanto due – il

sindaco della capitale e membro del conservatore Partido

Nacional, Nasry Asfura, e la leader del partito di sinistra

LIBRE e moglie dell’ex presidente Manuel Zelaya, Xiomara Castro

– hanno possibilità di farcela.

L’avvio al processo di votazioni è stato dato dal presidente

del Consiglio nazionale elettorale (Cne), Kelvin Aguirre, che ha

ricordato che i seggi chiuderanno alle 17 (la mezzanotte

italiana) e che i primi risultati ufficiali saranno diffusi

verso le 20. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte