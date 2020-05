Hong Kong: lacrimogeni contro dimostranti

La polizia di Hong Kong ha lanciato gas lacrimogeni per disperdere centinaia di dimostrati scesi in piazza in segno di protesta contro la legge sulla sicurezza nazionale in discussione al Congresso del popolo di Pechino.

Almeno uno dei dimostranti è stato arrestato.

La legge rischia di infliggere un colpo letale all’autonomia dell’ex colonia. In base a quanto circolato sui social media, i due punti di ritrovo sull’isola di Hong Kong erano stati individuati al grande magazzino SOGO di Causeway Bay e al Southorn Playground di Wanchai, a partire dalle 13:00 locali (le 7:00 in Italia), al fine di dare vita a una marcia non autorizzata per dimostrare alla comunità internazionale che gli ‘hongkonger’ hanno ferma determinazione nella lotta per la democrazia.

Gli attivisti hanno scandito slogan come “Niente rivoltosi, solo tirannia”.

