Honor lancia in Italia il nuovo smartphone Magic4 Pro

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO – Honor ha svelato anche per il mercato italiano il suo nuovo smartphone, Honor Magic4 Pro, il top di gamma della serie Magic4. Pensato per rispondere alle esigenze di fotografia e ripresa video, l’azienda lo ha realizzato donando al dispositivo un design simmetrico, un display migliorato per l’esperienza visiva e funzioni complete per la privacy. Dotato di un display da 6,81 pollici e di cornici ultra-sottili su entrambi i lati, il reparto fotografico è formato da tripla fotocamera alimentata dalla tecnologia computazionale ultra-fusion per produrre immagini ad alta definizione anche in condizioni di scarsa luminosità. Per il Magic4, Honor ha sviluppato un sistema di ricarica da 100W, sia con il caricabatterie a cavo che in wireless che promettono di raggiungere, con gli accessori originali, il 50% di batteria in 15 minuti e un ciclo completo in mezz’ora. Il telefono è già disponibile in pre ordine, fino al 3 giugno, sul sito dell’azienda al prezzo di 1.099,90 euro. Fino a quella data, si avrà anche un caricatore wireless da 100W e un Quick Charger da 135W. Insieme allo smartphone, Honor ha presentato anche Watch GS 3, l’orologio del gruppo pensato per lo sport e la salute.

Con un vetro curvo 3D, un quadrante rotondo da 45,9 mm e un touch screen da 1,43″ resistente alle impronte digitali, è il primo smartwatch del marchio dotato di sensori avanzati di frequenza cardiaca a 8 canali per catturare più segnali ottici.

Uno smartwatch capace di fornire anche il monitoraggio della SpO2, che consente ai consumatori di tenere sotto controllo i livelli di ossigeno nel sangue. Watch GS 3 è dotato di oltre 100 modalità sportive e il rilevamento automatico di sei sport diversi, 12 corsi di fitness programmati e un totale di 44 dimostrazioni di esercizi animati. Grazie al supporto della ricarica rapida, l’orologio può durare un’intera giornata con una ricarica di 5 minuti. Da ieri è disponibile all’acquisto a partire da 219,90 euro. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte