Honor lancia Magic 4 Pro, smartphone con la super ricarica

Condividi l'articolo

(ANSA) – Nel prosieguo del Mobile World Congress di Barcellona, conferenza dedicata alle novità tecnologiche in scena fino al 3 marzo, Honor ha annunciato il nuovo smartphone Magic 4 Pro. A fine 2020, l’azienda era stata venduta da Huawei ad un consorzio di oltre 30 agenti, rivenditori e distributori. Fuori dal controllo del colosso cinese, il marchio ha reintrodotto nei suoi telefoni i servizi di Google, esclusi dai prodotti di Huawei per via del ban statunitense ancora in corso.

Honor Magic 4 Pro monta un recente processore Snapdragon 8 Gen 1, un display da 6,81 pollici e tecnologia migliorata per il sensore di riconoscimento delle impronte. Il comparto fotografico poggia su tre fotocamere che sottendono il doppio flash. Il sensore principale è da 50 megapixel, al fianco del quale c’è un ultra grandangolare sempre da 50 megapixel e un teleobiettivo da 64 megapixel. La chicca è il supporto alla ricarica super veloce a 100 watt con il cavo, che vuol dire portare il telefono da un’autonomia azzerata al massimo, in circa 30 minuti. Il prezzo di vendita è di 1.099 euro.

Insieme al Pro, Honor ha presentato anche il Magic 4, con specifiche al ribasso e un prezzo di 900 euro. A Barcellona, il produttore cinese ha confermato l’arrivo in Europa del Watch GS 3, un smartwatch dalle sembianze classiche e finiture in acciaio. Infine, gli Earbuds Pro 3, auricolari dal design simile agli AirPods Pro di Apple, con la particolarità di essere dotati di una funzione di misurazione della temperatura corporea.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte