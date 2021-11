Howe nuovo allenatore del Newcastle

Condividi l'articolo









(ANSA-AFP) – ROMA, 08 NOV – Eddie Howe è il nuovo allenatore

del Newcastle, il club inglese da poco passato a un fondo

saudita. Howe succede a Steve Bruce (che aveva lasciato il club

lo scorso 20 ottobre), ed ha firmato un contratto fino al 2024.

Dopo le tante indiscrezioni delle settimane scorse su nomi

altisonanti tra gli allenatori di tutta Europa, la scelta e’

alla fine caduta sul tecnico ex Bournemouth.

“È un grande onore diventare allenatore di un club con la

statura e la storia del Newcastle United – le prime parole di

Howe – È un giorno molto orgoglioso per me e la mia famiglia.

Questa è una meravigliosa opportunità, ma c’è anche molto lavoro

davanti a noi e non vedo l’ora di entrare in campo per iniziare

a lavorare con i giocatori. Vorrei ringraziare i proprietari del

club per questa opportunità e ringraziare i tifosi del club per

l’incredibile accoglienza che mi hanno già riservato. Sono molto

entusiasta di iniziare il nostro viaggio insieme”.

Howe è stato a lungo giocatore e poi tecnico del Bournemouth, club che ha lasciato la scorsa estate. Il

Newcastle è ancora a secco di vittorie in Premier Leafue: fin

qui ha collezionato 5 pareggi e 6 sconfitte. (ANSA-AFP).



