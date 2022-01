Rimini. Ruba le immagini e i video di una ragazza all’interno di hotel poi la ricatta: “Fai sesso con me o divulgo tutto”

Ruba le immagini e i video di una ragazza all’interno di un hotel e poi la ricatta: “Fai sesso con me o divulgo tutto”. E’ finito nei guai un uomo di mezza età di origine straniera, indagato a piede libero per il reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti. E’ lui che ha fatto piombare in un incubo una ragazza e tutta la sua famiglia. Settimane di inferno in cui alla giovane riminese sono arrivate anche foto pornografiche accompagnate da numerosi altri scatti sia personali della donna stessa che del suo compagno e del figlio. E sempre con delle richieste esplicite a sfondo sessuale. Un inferno a cui però è stato messo un punto grazie alle indagini della squadra giudiziaria della polizia locale, coordinate dalla pubblico ministero. Gli agenti in borghese della squadra di polizia giudiziaria sono andati nell’abitazione del sospettato e hanno fatto scattare la perquisizione dell’appartamento e personale, da cui è emerso che nel telefonino l’uomo conservava ancora tutti i video e il materiale fotografico.