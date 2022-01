Rimini. La guerra fra “occultisti” degenera fra stalking e certificati falsi

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di uno psicologo accusato di atti persecutori, calunnia e diffamazione aggravata. Nel suo mirino, oltre al “rivale” ,che come lui si definisce esperto di occultismo, sono finiti anche la moglie ed il figlio. La loro contesa è iniziata nel 2018 quando lo psicologo sulla propria pagina Facebook, ha postato un certificato medico risultato falso, in cui si affermava che lo sciamano era in cura in diversi centri di salute mentale della regione ed esercitava abusivamente la professione medica e in psicologia nonostante non avesse nessuna laurea. Ma non era la sola “accusa”. Sempre sulla stessa pagina Fb sosteneva che nell’attività di stalkeraggio nei suoi confronti era aiutato dalla moglie e dal figlio che asseriva essere stato condannato per rapina e narcotraffico. Accuse infondate, minacce di morte e affermazioni diffamatorie. Fatti dei quali ora dovrà rispondere in tribunale.