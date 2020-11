Rimini. Costituente centrodestra: già si litiga, Renzi sbotta: “Non ne sapevo nulla”

Solito centrodestra e solite liti. Pare proprio che il “regalo” del centrosinistra con la scesa in campo di Emma Petitti non sarà colto visto che nella compagine a trazione Lega, FdI e Fi già si litiga. Pietra dello scandalo la “Costituente del centro destra per Rimini 2021”. Così Gioenzo Renzi bolla l’iniziativa in maniera molto netta: fuga in avanti frutto di personalismi. “Sono il capogruppo di Fdi, oltre a essere un dirigente nazionale. È una vera fuga in avanti di persone che parlano a nome del centro destra – dice Renzi -. Leggo ogni giorno di candidati sindaco e a me nessuno chiede nulla. Non funziona così, oggi sulla base dei sondaggi le forze principali del centro destra sono Lega e Fdi, ci metto anche Fi per rispetto, non si può prescindere da un confronto. Come si fa a fare la Costituente del centro destra quando i partiti del centro destra non lo sapevano, ho parlato con gli altri della Lega e non sapevano nulla. Chi è espressione di liste civiche ci sta, è legittimo facciano queste cose, ma che Lega e Fdi non lo sappiamo mi sembra presuntuoso. Va bene tutto, ma il conforto deve avvenire nelle sedi opportune”.