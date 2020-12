Rimini. Si è rivolto a due vigilesse dando loro delle “deficienti” ma è stato assolto

Si è rivolto a due vigilesse dando loro delle “deficienti” ma è stato assolto. I fatti risalgono al 4 maggio e l’uomo, un papà separato, era uscito in bici con il bambino. Le due vigilesse lo fermarono una prima volta nella zona del lungomare e lui disse di essere diretto al supermercato. Dopo mezz’ora lo bloccarono una seconda volta nella zona del porto con l’intenzione di sanzionarlo per la violazione delle norme di contenimento della pandemia. “Ma come faccio a tenere un bambino in casa tutti i giorni, dalla mattina alla sera?”. Di qui la reazione assolutamente scomposta e a nostro parere, non giustificabile. Le due agenti avevano così proceduto con la denuncia penale per oltraggio che si è trasformata dapprima in un decreto penale (al quale l’imputato si è opposto) e poi in un processo. L’assoluzione mette comunque la parola fine all’episodio.