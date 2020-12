Rimini. Rapine, coltelli e terribili “prove” per entrare nella banda. Sgominata baby gang

Arrestati dagli agenti della Squadra Mobile tre ragazzi di 17, 18 e 19 anni di origine magrebina, gravemente indiziati di aver commesso due rapine avvenute a Rimini il 4 agosto ed il 10 ottobre scorsi. Sembra che in passato i tre abbiano fatto parte di un gruppo denominato F.L.U.S.S., nato circa cinque anni fa negli istituti superiori della città al solo fine di affermare la supremazia dei suoi membri rispetto ai propri coetanei. Per entrare a farne parte, all’atto della costituzione erano state previste delle prove di ammissione, quali, ad esempio, il furto di una bicicletta o schiaffeggiare degli ignari passanti. L’analisi delle telecamere di videosorveglianza e l’individuazione fotografica effettuata dalle vittime hanno consentito di identificare compiutamente i tre ragazzi. Il 17enne è stato arrestato lo scorso 2 ottobre, mentre i due maggiorenni sono stati condotti in carcere a disposizione dell’A.G. nella mattinata di ieri.