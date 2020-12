Rimini. Temevano che la nonna fosse morta a Lugo: “riappare” nella Rsa

Un difetto di comunicazione all’interno di una situazione ospedaliera, ha tenuto in ansia per giorni i parenti riminesi di una 91enne di Lugo. La signora era ricoverata per una operazione e alla loro telefonata i parenti ad un certo punto si sono sentiti rispondere che la nonna non risultava più ricoverata: una donna anziana, contagiata dal covid e con la febbre, se non è più lì deve esser morta. E’ quello che hanno pensato i congiunti ipotizzando il peggio. Solo successivamente e dopo un non agevole approfondimento si è appurato che la signora (per fortuna) è viva, ma era stata trasferita in una casa protetta dove vengono indirizzati i pazienti covid meno problematici. Tutto è bene quel che finisce bene, resta la rabbia per una mancanza di comunicazione che ha fatto passare momenti terribili alla famiglia.