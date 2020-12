Rimini. Deteneva nel proprio appartamento 3,300 Kg di marijuana “sotto spirito’’: arrestato

Da alcuni giorni, l’atteggiamento di un 21enne albanese, irregolarmente presente sul territorio, aveva insospettito i poliziotti delle volanti, che lo avevano notato più volte in compagnia di tossicodipendenti della città ed ogni qualvolta si avvedeva della presenza della pattuglia si dileguava immediatamente a bordo della propria autovettura.

Individuata l’abitazione del giovane, i poliziotti, nella serata di ieri, hanno proceduto ad una perquisizione, con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale di Rimini e del cane Bruce, all’esito della quale notavano che parte del locale era stato adibito ad una serra, con essiccatore artigianale con due lampade ad infrarossi e rivestimento termico, inoltre a terra vi erano svariati vasetti per piantine con numerosi barattoli di fertilizzante rapido, ed una piccola piantina, verosimilmente di Marijuana, oramai secca e in stato di decomposizione.

Il cane antidroga Bruce dapprima segnalava il vano caldaia, ove veniva rinvenuto un bilancino di precisione digitale perfettamente funzionante, dopo l’attenzione del cane si focalizzava all’interno del primo vano di accesso all’appartamento, ove tra le scaffalature e gli oggetti riposti, vi era ben occultato tra gli scatoloni un barattolo in vetro con tappo contenente della sostanza vegetale immersa in un liquido. Da una prima constatazione visiva, il fogliame risultava essere simile a quello della Marijuana e una volta aperto il tappo l’odore che fuoriusciva dal barattolo corrispondeva in effetti a quello della Marijuana.

Il vaso conteneva kg. 3,300 lordi di sostanza stupefacente del tipo Marijuana.

Tale stupefacente, chiamato in gergo “GREEN DRAGON”, dragone verde, è un concentrato liquido ottenuto dalle foglie o dalle cime, prodotto facendo macerare la marijuana essiccata in alcool per diverse settimane in temperatura ambiente.

Il liquido ottenuto, una volta ingerito, crea un effetto stupefacente maggiore dovuto al mix di alcool e droga dello stesso, entrando rapidamente nel circolo sanguigno.

Successivamente è stato anche rinvenuto un orologio “ROLEX”, del valore di circa 6.000 Euro, del quale l’interessato non sapeva fornire alcuna giustificazione utile.

In considerazione del quantitativo elevato della sostanza stupefacente rinvenuta il 21enne albanese è stato tratto in arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio e denunciato per ricettazione dell’orologio Rolex.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il giovane è stato accompagnato nella mattinata odierna presso la casa circondariale di Rimini.