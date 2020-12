Rimini. Il ricercatore riminese Gorini: “Capodanno rischia di essere un evento ancora più pericoloso di Natale”

A Capodanno, invece, gli incontri saranno con persone che si sono appena mescolate ad affetti e parenti durante le ferie natalizie. Che magari si sono dimenticate di aprire una finestra, o di indossare la mascherina quando non stavano mangiando. E un abbraccio non ci scappa?

Come dicevamo, a separare Natale e Capodanno sono sei giorni. Sei giorni sono un periodo di tempo insidioso, perché se una persona ha contratto il virus il 25 Dicembre, il 31 potrebbe trasmetterlo pur lamentando ancora nessun sintomo o sintomi lievi. Tenete presente che ci sono poi persone che farebbero di tutto pur di non restare a casa, e ciò include convincere se stessi e gli altri di non avere niente o solo un banale raffreddore. A loro si aggiungono infine quelli totalmente asintomatici, persone cioè che pur sentendosi in ottima salute sono positive al virus e possono infettare gli altri.