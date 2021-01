Rimini. Pagina fake del sindaco Gnassi promette “vincite clamorose”

Cose da pazzi. In tempi di bufale e pagine chiuse per fake news, una pagina Facebook, che riporta informazioni riconducibili al sindaco di Rimini Andrea Gnassi, è… un fake! A denunciarlo è lo stesso Gnassi che, sul suo profilo ufficiale ha spiegato che “Mi stanno arrivando tantissime segnalazioni per un mio profilo Facebook palesemente falso, attraverso cui tra l’altro si promettono fantomatiche vincite. Ne approfitto per ribadire che questa è la mia unica pagina ufficiale. Situazioni che si verificano spesso, ma mi sono comunque attivato per fare la segnalazione agli organi competenti”.