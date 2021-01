A 92 anni, una signora ospite della residenza per anziani La Meridiana 2 a Bellaria Igea Marina, ha deciso di rinunciare alla vaccinazione: “Fin qui me la sono cavata e il vaccino contro il Covid preferisco non farlo”. Nella struttura il 92,5% degli ospiti ha aderito alla campagna vaccinale in corso. Il dato confortante è che non si rilevano decessi dallo scorso 12 dicembre nella struttura.