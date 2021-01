Rimini. Traffico cuccioli, intercettazione shock: “Piuttosto che spendere i soldi per curarli gli faccio una puntura”

Associazione per delinquere, traffico illecito di animali da compagnia, maltrattamento di animali, truffa, falsità materiale commessa da privato, frode nell’esercizio del commercio, abusivo esercizio della professione veterinaria. 14 sono finiti alla sbarra con queste pesanti accuse ed in aula spunta una intercettazione shock. Si preferiva sopprimere il cucciolo invece che tentare di curarlo. “Piuttosto che spendere i soldi per curarli gli faccio una puntura” era il consiglio definitivo del capo. Legambiente si è costituita parte civile. La prossima udienza è fissata per il 28 aprile.